شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يستعد لتجهيز رابيو للمشاركة في الفترة المقبلة والان مع التفاصيل

يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي، بقيادة المدير الفني ماوريسيو ساري، لوضع برنامجاً خاصاً للاعب الفرنسي أدريان رابيو، للمشاركة في صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وكان البيانكونيري قد ضم اللاعب الفرنسي من صفوف نادي باريس سان جيرمان، في الصيف الماضي بدون مقابل.

رابيو غير سعيد في يوفنتوس

ويعيش رابيو فترة غير جيدة مع يوفنتوس بسبب عدم المشاركة، حيث أن اللاعب لم يشارك سوى في مبارتين فقط منذ بداية الموسم، في ظل وجود سامي خضيرة وماتويدي وبيانيتش.

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ساري يجهز رابيو للمشاركة في الفترة المقبلة

وأكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية بأن يوفنتوس يستعد لخوض 7 مباريات خلال 22 يوماً، مما جعل ماوريسيو ساري يضع خطه لتجهيز رابيو للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة".

موعد مباراة يوفنتوس المقبلة

ويستعد يوفنتوس بعد فترة التوقف الدولي لمواجهة بولونيا يوم 19 أكتوبر من الشهر الجاري.

ويحتل يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة عن الإنتر صاحب ال 18 نقطة.