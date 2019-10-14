شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام متناقضة لنجم ريال مدريد متعدد الشخصيات والان مع التفاصيل

تمكن البلجيكي تيبوا كورتوا حارس مرمى ريال مدريد من الحفاظ على نظافة شباكه في 200 مباراة خلال مسيرته.

كورتوا يحافظ على نظافة شباكه للمباراة رقم 200 في مسيرته

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، أن انتصار بلجيكا على كازاخستان 2/0 في إطار تصفيات اليورو يعد انتصارًا خاصًا لتيبو كورتوا نجم ريال مدريد حيث أكمل سلسلة مكونة من 200 مباراة دون استقبال أي أهداف في مرماه مع كلًا من بلجيكا، جنك، أتلتيكو مدريد، تشيلسي وريال مدريد.

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وتابعت الصحيفة المقربة من ريال مدريد، أن المنتخب البلجيكي استطاع تحقيق الفوز في جميع مباريات في تصفيات اليورو، حيث سجل المنتخب الأحمر 30 هدفا ولم يتلقوا سوى هدف وحيد، كما حافظ كورتوا على نظافة شباكه في7 مباريات متتالية وكان دينيس تشيرشيف هو مسجل الهدف في الجولة الأولى للتصفيات.

وأشارت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن كورتوا أرقام متناقضة مع ما يقدمه في ريال مدريد، حيث أن الحارس البلجيكي لم يحافظ على شباكه نظيفة سوى مرة واحدة فقط هذا الموسم، كما استطاع الخروج بشباك نظيفة فقط في 12 مباراة من أصل 43 خاضها بقميص النادي الملكي، وهو عكس ما يقدمه رفقة منتخب بلاده بلجيكا أو سابقًا مع أتلتيكو مدريد و تشيلسي .

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