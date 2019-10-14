شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة في برشلونة قبل مواجهة إيبار والان مع التفاصيل

يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره إيبار، في المباراة التي ستقام على ملعب بلدية إيبوروا، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الليجا .

نجم برشلونة يخضع لفحوصات طبية لتحديد مدة غيابه

وأشارت صحيفة آس الإسبانية، أن كارليس بيريز نجم برشلونة الشاب سوف يخضع لاختبارات وفحوصات طبية لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه عن الفريق.

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وأوضحت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن كارليس بيريز قد تعرض لإصابة عضلية خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة .

وتابعت، أن خبر إصابة بيريز أثار استياء الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، حيث كان يمنى نفسه بالخروج لمواجهة إيبار بكامل لاعبيه دون أي إصابات، وذلك نظرًا لظهور الفريق بصورة متواضعة خارج أرضه خلال الموسم الحالي .

برشلونة يواجه إيبار في البروفة الاخيرة قبل الكلاسيكو ضد ريال مدريد

وتأتي مباراة برشلونة ضد إيبار بمثابة البروفة الأخيرة للبلوجرانا قبل مواجهة غريمه التاريخي ريال مدريد، في كلاسيكو الأرض، الذي سيقام مساء السبت الموافق 26 أكتوبر المقبل، على ملعب كامب نو، في قمة الجولة العاشرة من الليجا.