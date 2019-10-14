شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة سياسية تعصف بتدريبات برشلونة الجماعية قبل مواجهة إيبار والان مع التفاصيل
تستعد المحكمة العليا الإسبانية لإعلان حكمها حول القضية المثارة مؤخرًا بانفصال إقليم كتالونيا عن دولة إسبانيا.
مظاهرات شعبية تهدد تدريبات برشلونة
أشارت صحيفة آس الإسبانية، أن مساء الغد سيكون جميع اللاعبين متاحين للمشاركة في تدريبات برشلونة، إلا أنه من الممكن أن يُلغى التدريب إذا كانت هناك مظاهرات شعبية في كتالونيا .
وأوضحت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن هناك احتمالية لظهور بعض المسيرات الاتحجاجية والمظاهرات الشعبية حال قررت المحكمة عدم انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.
وتابعت ، أن هناك حالة ترقب داخل كامب نو للأوضاع الراهنة في إقليم كتالونيا، وذلك على خلفية قضية انفصاله عن إسبانيا .
برشلونة يواجه إيبار في البروفة الاخيرة قبل الكلاسيكو ضد ريال مدريد
وعلى صعيد أخر، يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره إيبار في الجولة التاسعة من الليجا، في البروفة الأخيرة قبل مواجهة غريمه التاريخي ريال مدريد، في كلاسيكو الأرض، الذي سيقام مساء السبت الموافق 26 أكتوبر المقبل، على ملعب كامب نو، في قمة الجولة العاشرة من البطولة .
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