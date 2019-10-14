شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة السعودية تزور المسجد الأقصى قبل مواجهة فلسطين والان مع التفاصيل

زارت بعثة منتخب المملكة العربية السعودية الأول لكرة القدم في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بعد أن وصل المنتخب إلى فلسطين يوم أمس الأحد عبر المملكة الأردينة وإستقبل البعثة الرئيس محمود عباس بالإضافة إلى جبريل الرجوب وعدد كبير من القيادات السياسية والرسمية .

وحرص عدد كبير من الجمهور الغفير في التواجد أمام المقر الذي يوجد به المنتخب السعودي في رام الله ومن المقرر أن يتم عقد إجتماع فني في تمام الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة في حضور المديرين الفنيين لكل منتخب قبل المواجهة المرتقبة بينهما .

كما سيتم عقد إجتماع بين جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ورئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل في أكاديمية بلاتر من أجل الحديث عن تلك الزيارة التاريخية التي قام بها المنتخب السعودي إلى فلسطين .

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السعودية يؤدي مرانه الأول في فلسطين

وكان المنتخب السعودي قد خاض حصته التدريبية الاولى يوم أمس الاحد على ملعب فيصل الحسيني في مدينه رام الله حيث سمح المدير الفني للخضر لوسائل الإعلام بمتابعة المران خلال الربع ساعة الأولى من أجل تغطية الحصة التدريبية .

وبعد المران إنفرد المدير الفني الفرنسي للمنتخب هيرفي رينارد بلاعبيه من أجل إعطاء بعض التعليمات والتأكيد على نقاط القوة والضعف التي يمتلكها المنتخب الفلسطيني .