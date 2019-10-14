شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يبتعد عن مهاجم ميلان والان مع التفاصيل

ابتعد فريق برشلونة الإسباني عن فكرة ضم مهاجم ميلان الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي المقبل .

وأشارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أن برشلونة لم يتصل بميلان أو وكيل أعمال رافاييل لياو، لا تأكيدات على وجود اهتمام ملموس من برشلونة بمهاجم ميلان الشاب.

وتابعت الصحيفة الإيطالية، أن برشلونة قد لا يزال يراقب نجم ميلان، لكنه لم يتخذ أي خطوات رسمية خلال الفترة الأخيرة من أجل الحصول على خدماته .

وأنهت، أن رافائيل لياو يقدم أداءً رائعًا رفقة الروسونيري خلال الموسم الجديد، وذلك بعدما انضم للفريق قادمًا من صفوف ليل الفرنسي مطلع الموسم الحالي.

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أبرز المرشحين لخلافة لويس سواريز في برشلونة

وكان رافائيل لياو قد انضم لقائمة التعاقدات لدى البارسا، في محاولة الأخير للتعاقد مع مهاجم لخلافة الأوروجوياني لويس سواريز، ويعد كلًا من لوتارو مارتينيز نجم إنتر ونظيره رفائيل لياو مهاجم ميلان بالإضافة إلى دونيل مالين لاعب بي أس في أيندهوفن هما الأبرز لدى البلورجانا .

برشلونة يواجه إيبار في البروفة الاخيرة قبل الكلاسيكو ضد ريال مدريد

وعلى صعيد أخر، يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره إيبار في الجولة التاسعة من الليجا، في البروفة الأخيرة قبل مواجهة غريمه التاريخي ريال مدريد، في كلاسيكو الأرض، الذي سيقام مساء السبت الموافق 26 أكتوبر المقبل، على ملعب كامب نو، في قمة الجولة العاشرة من البطولة .