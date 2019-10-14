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يرشلونة يستعد لتحصين أنسو فاتي من كبار أوروبا

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يستعد نادي الإسباني لتحصين لموهبة الإسبانية الشاب أنسو فاتي من خلال عقداً جديداً، بعد تألقه اللافت مع الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

وكان فاتي قد وقع على عقدًا في شهر يوليو الماضي، يربطه بالنادي حتى يونيو عام 2022 مع وجود بند يتيح تمديده لعامين آخرين، ولكن كان راتبه يبلغ مليون يورو سنويًا، مع شرط جزائي قيمته 100 مليون يورو.

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سبب تجديد عقد اللاعب 

ويأتي قرار البارسا خوفًا من محاولات بعض الأندية الأوروبية للتعاقد مع اللاعب، حيث أن الشرط الجزائي الحالي غير كافيًا لتحصينه من الرحيل عن صفوف الفريق.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن برشلونة، قرر استمرار اللاعب الشاب في الفريق وزيادة راتبه وقيمة شرطه الجزائي لـ200 مليون يورو.

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