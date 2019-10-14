شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير صحفية تبرز هوية حكم لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدوري المصري والان مع التفاصيل

تداولت بعض الصحف العربية سعى الاتحاد المصرى لكرة القدم لاختيار طاقم تحكيم دولي لمباراة القمة القادمة بالدوري المصري بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري،حيث تتجه النية إلى الاستعانة بطاقم تحكيم من قارة آسيا، وهناك اتصالات للاستعانة بطاقم تحكيم إماراتي.

وحسب ما نشر فى صحيفة " الإتحاد الإماراتية "، أن موعد إقامة المباراة يوم السبت المقبل وتعارضه مع انشغال معظم حكام النخبة في القارة الأوروبية بإدارة مباريات الدوريات الأوروبية الكبرى التي تقام معظمها في نفس اليوم، قد سبب صعوبة كبيرة للجنة الحكام المصرية في الاستعانة بأحد الحكام ذوي الخبرة لإدارة هذه المباراة الحساسة، الأمر الذي دفع اللجنة إلى التفكير في الاستعانة بطاقم تحكيم من القارة الآسيوية، وعلى الفور بدأ في مخاطبة الاتحاد الإماراتي من أجل ترشيح طاقم تحكيم دولي يدير هذه المباراة الحساسة.

ويحتل النادى الاهلى المركز الاول برصيد 9 نقاط نتيجة خوض ثلاث مواجهات بينما يأتى الزمالك فى المركز الرابع برصيد 7 نقاط محصلة الفوز فى مباراتين وتعادل وحيد .

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وكان اخر لقاء لابناء القلعة الحمراء قبل فترة توقف البطولة الفوز على اسوان بنتيجة 5 اهداف مقابل هدف وحيد بينما تعادل الزمالك مع نادى مصر بنتيجة هدف لكل منهما .

يذكر أن آخر مواجهة جمعت بين الأهلي والزمالك كانت على كأس السوبر المصري في الشهر الماضي، وأدارها طاقم تحكيم ألماني بقيادة فليكس بروتش.