شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات شوقى غريب.. وإصابة رمضان صبحى أبرز نتائج مباراة منتخب مصر الأوليمبى والان مع التفاصيل

حقق المنتخب الاوليمبى الفوز على نظيره جنوب افريقيا االانتهت بنتيجة هدف دون رد، فى المباراة الودية التى اقيمت على ستاد القاهرة ضمن استعدادات المنتخبين، لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر المقبل، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وأعرب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، عن سعادته بالاداء الذي ظهر عليه لاعبي المنتخب، خلال مباراة جنوب افريقيا .

وقال المدير الفنى للمنتخب الاوليمبى فى تصريحاته عقب انتهاء امباراة :"هذه اخر تجربة لنا قبل انطلاق البطولة الافريقية، ونجحنا اليوم في تجربة بعض اللاعبين واللعب باكثر من طريقة لعب".

وأضاف :"استقريت على التشكيل وطريقة اللعب التي سنوض به البطولة الافريقية".، مشيرا الى العامل البدني أبرز المشاكل التي أخشاها، خاصة أن معظم لاعبي فريقي لا يشاركون مع أنديتهم، وهذا ما ظهر في المباراتين الماضيتين".

واختتم حديثه فائلاً:،"الاصابات التي تعرض لها اللاعبين في مباراة اليوم على رأسهم رمضان صبحي ومحمد صادق بسيطة، واللاعبين سيكونوا جاهزين للمشاركة في المباريات مع انديتهم"ّ.

وأحرز هدف المباراة رمضان صبحى فى الدقيقة 28 من عمر المباراة من ضربة جزاء ، صنعها اللاعب بمهارة خاصة عندما قاد هجمة من الجانب الأيسر وتخطى احد مدافعى جنوب أفريقيا الذى يقوم بعرقلته داخل منطقة الجزاء ليحتسبها محمود البنا حكم المباراة ضربة جزاء يتصدى لها نفس اللاعب ويضعها بسهولة فى المرمى .

واحتسب فى الدقيقة 55 محمود البنا حكم المباراة ضربة جزاء على محمد عبد السلام مدافع المنتخب المصري بعدما لمست الكرة يده داخل منطقة الجزاء يتصدى لها لوسر سينج مهاجم جنوب افريقيا ويضعها فى القائم الأيمن لمحمد صبحى حارس المنتخب .

وخاض المنتخب الأولمبى المباراة بتشكيل ضم كلا من :-

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حراسة المرمى : محمد صبحى

خط الدفاع : عمار حمدى – محمد عبد السلام – أسامة جلال – احمد أبو الفتوح

خط الوسط : اكرم توفيق – محمد صادق – رمضان صبحى – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم : مصطفى محمد – صلاح محسن

بينما جلس على دكة البدلاء – مصطفى شوبير – عمر صلاح – أحمد ياسر – ناصر منسى – إمام عاشور – غنام محمد – كريم العراقى – أحمد أيمن – احمد رمضان – محمود الجزار – عمر رضوان.