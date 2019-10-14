شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر فى مباراة بتسوانا اليوم والان مع التفاصيل

يخوض المنتخب الوطنى الاول مباراة ودية أمام نظيره البتسوانى فى السابعة مساء اليوم على ملعب برج العرب بالاسكندرية التي تأتي في إطار الإعداد لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.

وضم حسام البدري مؤخرا 23 لاعبا لقائمة المنتخب لمعسكر اكتوبر، قبل أن يتم استبعاد عمرو السولية للإصابة

ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر أمام بتسوانا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمود علاء – أحمد حجازي – عبدالله جمعة.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد – محمد النني.

ثلاثي خلف المهاجم: محمود حسن "تريزيجيه" – عبدالله السعيد – حسين الشحات.

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خط الهجوم: أحمد حسن "كوكا".

وسبق للمنتخبين أن ألتقيا فى اخر خمس مواجهات وجاءت النتائج على النحو التالي:

- 7 أكتوبر 2006: تعادلا (0 – 0) في تصفيات أمم أفريقيا 2008.

- 13 أكتوبر 2006: فازت مصر (1 – 0) بتوقيع محمد فضل في تصفيات كان 2008 أيضاً.

- 4 يونيو 2013: تعادلا (1 – 1) في لقاء ودي وأحرز أحمد حجازي هدف مصر.

- 10 أكتوبر 2014: فاز منتخب مصر خارج أرضه (2 – 0) بتوقيع محمد النني ومحمد صلاح في تصفيات أمم افريقيا 2014.

- 15 أكتوبر 2014: كرر منتخب مصر تفوقه (2 – 0) أيضاً على أرضه بتوقيع عمرو جمال ومحمد صلاح.

وكان المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى المدير الفنى قد انهى مساء امس تدريباته على ملعب المباراة فيما اتفق إدارة المنتخبين الاكتفاء بإجراء ٤ تبديلات فقط خلال المباراة والمقرر لها السابعة مساء اليوم التي تأتي في إطار الإعداد لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.