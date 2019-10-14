شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافذ بيع تذاكر مباراة مصر وبتسوانا والان مع التفاصيل
تطرح فى التاسعة صباح اليوم الاثنين تذاكر مباراة المنتخب المصرى الودية أمام نظيره البتسوانى بستاد الاسكندرية حيث تحدد الحضور بعشرة الاف متفرج .
وكان المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى المدير الفنى قد انهى مساء امس تدريباته على ملعب المباراة فيما اتفق إدارة المنتخبين الاكتفاء بإجراء ٤ تبديلات فقط خلال المباراة والمقرر لها السابعة مساء اليوم التي تأتي في إطار الإعداد لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.
وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن منذ عدة أيام، أن لقاء مصر أمام بوتسوانا يوم 14 أكتوبر الجاري سيلعب في استاد القاهرة الدولي، والذي يشهد تدريبات الفريق في الفترة الحالية.
ولكن تم نقله إلى استاد برج العرب وفقًا لقرار أمني وكذلك مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 المقبلة ستلعب كلها في استاد برج العرب".
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