الارشيف / اخبار الرياضه

تعرف على منافذ بيع تذاكر مباراة مصر وبتسوانا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافذ بيع تذاكر مباراة مصر وبتسوانا والان مع التفاصيل

تطرح فى التاسعة صباح اليوم الاثنين تذاكر مباراة المنتخب المصرى الودية أمام  نظيره البتسوانى بستاد الاسكندرية حيث تحدد الحضور بعشرة الاف متفرج .

وكان المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى المدير الفنى قد انهى مساء امس تدريباته على ملعب المباراة فيما اتفق إدارة المنتخبين الاكتفاء بإجراء ٤ تبديلات فقط خلال المباراة والمقرر لها السابعة مساء اليوم  التي تأتي في إطار الإعداد لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.  

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن منذ عدة أيام، أن لقاء مصر أمام بوتسوانا يوم 14 أكتوبر الجاري سيلعب في استاد القاهرة الدولي، والذي يشهد تدريبات الفريق في الفترة الحالية. 

ولكن تم نقله إلى استاد برج العرب وفقًا لقرار أمني وكذلك مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 المقبلة ستلعب كلها في استاد برج العرب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على منافذ بيع تذاكر مباراة مصر وبتسوانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا