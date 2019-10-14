شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب تعثر المفاوضات بين جروس والأهلي والان مع التفاصيل

شهدت الساعات الأخيرة حدوث تعقد كبير في مفاوضات نادي الأهلي للتعاقد مع السويسري كريستيان جروس لتولي مهمة تدريب الفريق في الفترة القادمة.

وأشارت تقارير صحفية سعودية أن سبب تعقد مفاوضات الأهلي مع جروس بسبب مبالغته في المطالب المالية وموافقة الأهلي بعد ذلك ثم تجاهله لإتصالات النادي ليجمع حقائبه ويغادر دبي متجها إلى سويسرا.

سبب أخر وراء تعثر المفاوضات بين جروس والأهلي

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وأكدت تقارير صحفية أخرى أن السبب الحقيقي وراء رفض جروس تدريب النادي الأهلي هو دخول أحد أندية الدوري الإماراتي في مفاوضات مع المدرب وقام بعرض مفابل مادي أكبر عليه.

وقامت إدارة الأهلي بمنح جروس فرصة أخيرة لمدة 48 ساعة للرد على العرض الذي أرسلوه لهم وتم وضع خيارات بديله له.

ترتيب الأهلي في الدوري السعودي

ويتواجد نادي أهلي جدة في المركز الثالث من ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة من أصل 6 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.