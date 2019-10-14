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الامارات | بالفيديو.. تصرف غير متوقع بعد سقوط حجاب لاعبة في الأردن

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، مقطع فيديو لمباراة كرة قدم نسائية في الأردن، أظهر رد فعل لاعبات تجاه لاعبة في الفريق المنافس، بعدما سقط حجابها.

وظهر في الفيديو تداخل بين اللاعبة المحجبة ولاعبات الفريق المنافس، ليسقط حجاب اللاعبة التي أمسكت به على الفور، فقامت لاعبات الفريق المنافس بعمل حلقة حولها لتتمكن من ارتداء حجابها مجدداً، على الرغم من عدم ارتداء لاعبات الفريق الخصم للحجاب، الأمر الذي أعجب الجمهور الحاضر في الملعب، وأيضاً رواد مواقع التواصل الاجتماعي على حسن التصرف.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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