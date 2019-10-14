الامارات | بالفيديو.. تصرف غير متوقع بعد سقوط حجاب لاعبة في الأردن

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تصرف غير متوقع بعد سقوط حجاب لاعبة في الأردن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، مقطع فيديو لمباراة كرة قدم نسائية في الأردن، أظهر رد فعل لاعبات تجاه لاعبة في الفريق المنافس، بعدما سقط حجابها.
وظهر في الفيديو تداخل بين اللاعبة المحجبة ولاعبات الفريق المنافس، ليسقط حجاب اللاعبة التي أمسكت به على الفور، فقامت لاعبات الفريق المنافس بعمل حلقة حولها لتتمكن من ارتداء حجابها مجدداً، على الرغم من عدم ارتداء لاعبات الفريق الخصم للحجاب، الأمر الذي أعجب الجمهور الحاضر في الملعب، وأيضاً رواد مواقع التواصل الاجتماعي على حسن التصرف.
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