شكرا لقرائتكم خبر عن «ميرور» تختار محمد صلاح ضمن أعظم 50 لاعبًا بالدوري الإنجليزي في العقد الأخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت صحيفة «ميرور» البريطانية النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمتها لأعظم 50 لاعبًا في الدوري الإنجليزي خلال السنوات العشر الأخيرة.

وجاء «صلاح» في المركز الـ 16 في القائمة التي تصدرها الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، نجم هجوم مانشستر سيتي، ليتفوق في ترتيبه على العديد من أساطير البريميرليج وعلى رأسهم أسطورة مانشستر يونايتد واين روني (19) وأساطير تشيلسي ديديه دروجبا (43) وفرانك لامبارد (27) وأسطورة ليفربول ستيفين جيرارد (30)، بالإضافة إلى زملائه في الريدز ساديو ماني (23) وفيرجيل فان ديك (24) وروبيرتو فيرمينو (26).

وتشارك النجم المصري التمثيل العربي في القائمة مع نجم مانشستر سيتي رياض محرز، الذي احتل المركز 14، حسب تصنيف الصحيفة.

وبررت «ميرور» اختيارها لـ«صلاح» في المركز الـ 16 قائلة: «لم يسجل أحدًا في 38 مباراة في تاريخ الدوري الإنجليزي أكثر من الـ 32 هدفًا التي سجلها المصري في أول مواسمه مع ليفربول، حين فاز بأول جائزة حذاء ذهبي من جائزتيه المتتاليتين».

وجاءت قائمة الـ 10 الأوائل كالآتي:

1. سيرجيو أجويرو

2. دافيد سيلفا

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3. فينسينت كومباني

4. إيدن هازارد

5. دافيد دي خيا

6. يايا توريه

7. هاري كين

8. جيمس ميلنر

9. جاريث بيل

10. لويس سواريز