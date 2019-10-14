شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: «السولية» جاهز طبيًا.. و«مروان» يرتدي قناع الوجه خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد محمود، طبيب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، أصبح جاهز طبيًا بعد مشاركته في مران الفريق كاملا؛ سواء الجزء البدني أو تدريبات الكرة التي أقيمت أمس على ملعب التتش، وهو ما يؤكد أن اللاعب تعافى من الإصابة التي تعرض لها.

وكان «السولية» قد تعرض لجزع في الرباط الخارجي للكاحل خلال مشاركته في مباراة أسوان الأخيرة قبل توقف مسابقة الدوري الممتاز والتي أقيمت في أسوان، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، وأصبح جاهزا للمشاركة في المرحلة المقبلة.

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كما أكد طبيب الفريق، أن حالة مروان محسن، مهاجم الفريق في تحسن مستمر، بعد تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في الوجه خلال مباراة سموحة في الأسبوع الأول من بطولة الدوري، والتي استدعت خضوعه للجراحة.

وقال خالد محمود، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للأهلي، إن النادي سيبدأ إجراءات شراء القناع الخاص بمروان محسن والاتصال بالشركة الطبية المتخصصة في هذا المجال خلال 48 ساعة للحصول على المقاسات الخاصة به، على أن يتم إحضاره من إسبانيا في غضون أسبوع.

وقام مروان محسن خلال الفترة الماضية، بتنفيذ برنامج علاجي بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب الجراحة التي خضع لها، وبدأ الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل بالنادي.

ودخل مهاجم الأهلي في مرحلة متقدمة من البرنامج التأهيلي اشتمل على التدريب بالكرة ــ بتحفظ ــ على أن يبدأ مرحلة أخرى في طريق العودة للملاعب بعد وصول القناع الطبي والذي سيرتديه خلال التدريبات والمباريات الرسمية.