فينالدوم: غياب هولندا عن كأس العالم كان أمرا مؤلما

الإثنين 14 أكتوبر 2019

أشار لاعب ليفربول جورجينيو ​فينالدوم​ إلى أن غياب المنتخب الهولندي عن البطولات الكبرى في وقت سابق كانت مؤلمة، لكنه يعتقد أن الفريق الحالي قد عاد إلى المسار الصحيح.



وقال فينالدوم: "كان من المؤلم للغاية أن نغيب عن بطولة ​كأس العالم​ الأخيرة والبطولة الأوروبية قبل ذلك. عندما كنا في إجازة في الصيف الماضي، كان الأمر يدور في رأسي طوال الوقت لأننا كان ينبغي أن نكون فيه".

وأضاف: "هذا هو السبب في أن هذا الفوز رائع للغاية. بالطبع، لقد اتخذنا خطوة كبيرة".