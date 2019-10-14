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الإثنين 14 أكتوبر 2019
أشار لاعب ليفربول جورجينيو فينالدوم إلى أن غياب المنتخب الهولندي عن البطولات الكبرى في وقت سابق كانت مؤلمة، لكنه يعتقد أن الفريق الحالي قد عاد إلى المسار الصحيح.
وقال فينالدوم: "كان من المؤلم للغاية أن نغيب عن بطولة كأس العالم الأخيرة والبطولة الأوروبية قبل ذلك. عندما كنا في إجازة في الصيف الماضي، كان الأمر يدور في رأسي طوال الوقت لأننا كان ينبغي أن نكون فيه".
وأضاف: "هذا هو السبب في أن هذا الفوز رائع للغاية. بالطبع، لقد اتخذنا خطوة كبيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر فينالدوم: غياب هولندا عن كأس العالم كان أمرا مؤلما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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