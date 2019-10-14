شكرا لقرائتكم تقدم الأهلي والزمالك في تصنيف أندية العالم قبل قمة السبت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم النادي الاهلي مركزاً واحداً في التصنيف الاسبوعي الصادر اليوم من جانب موقع "clubworldranking" العالمى.

وحل الأهلي في المركز الـ 38 عالمياً بدلاً من المركز الـ 39 الذي احتله في تصنيف الاسبوع الماضي، محافظاً على تفوقه على العديد من الاندية الاوروبية مثل روما والانتر الايطاليين، وبنفيكا البرتغالي، ومانشستر يونايتد الانجليزي وبوروسيا دورتموند الالماني.

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في حين تقدم نادي الزمالك "مركزين" ليحتل المركز الـ 91 عالمياً بدلاً من المركز الـ 93، وبيراميدز مركزاً واحداً ليحتل المركز الـ 97 عالمياً، فيما ارتقى الاسماعيلي 3 مراكز ليحتل المركز الـ 180 عالمياً.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام.