تقدم الأهلي والزمالك في تصنيف أندية العالم قبل قمة السبت...

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جدة - عمرو شويل تقدم النادي الاهلي مركزاً واحداً في التصنيف الاسبوعي الصادر اليوم من جانب موقع "clubworldranking" العالمى.
وحل الأهلي في المركز الـ 38 عالمياً بدلاً من المركز الـ 39 الذي احتله في تصنيف الاسبوع الماضي، محافظاً على تفوقه على العديد من الاندية الاوروبية مثل روما والانتر الايطاليين، وبنفيكا البرتغالي، ومانشستر يونايتد الانجليزي وبوروسيا دورتموند الالماني.
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في حين تقدم نادي الزمالك "مركزين" ليحتل المركز الـ 91 عالمياً بدلاً من المركز الـ 93، وبيراميدز مركزاً واحداً ليحتل المركز الـ 97 عالمياً، فيما ارتقى الاسماعيلي 3 مراكز ليحتل المركز الـ 180 عالمياً.
ويلتقي الأهلي مع الزمالك السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام.
على صعيد متصل، لم تشهد قائمة الخمسة الاوائل أية تغييرات، حيث حافظ برشلونة
الاسباني على صدارة التصنيف يليه ليفربول
الانجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، ثم ريفربليت الارجنتيني، ومانشستر سيتي الانجليزي، وفالنسيا الاسباني.
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