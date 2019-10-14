شكرا لقرائتكم بريزنتيشن تهنيء الزمالك بعد تتويجه ببطولة أفريقيا لكرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن بالتهنئة لنادي الزمالك، بعد فوز فريق كرة اليد رجال ببطولة افريقيا للأندية للمرة الثانية عشر في تاريخه والثالثة علي التوالي. واكد مسئولو بريزنتيشن ان فريق كرة اليد بالزمالك قدم بطولة رائعة ،ونجح في الفوز بجميع مبارياته في البطولة قبل ان يتفوق بالمباراة النهائية علي نادي سبورتنج في مباراة رائعة شهدت ندية كبيرة بين الفريقين، مما يؤكد ان كرة اليد المصرية تسير علي الطريق الصحيح، وتستطيع المنافسة علي جميع البطولات القارية والعالمية.

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