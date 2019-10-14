شكرا لقرائتكم مروان محسن يظهر بقناع وجه أسبانى قبل قمة الأهلي ضد الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد محمود، طبيب فريق الأهلي، تحسن الحالة الصحية للمهاجم مروان محسن، بشكل مستمر، بعد تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي للتخلص من إصابته في الوجه خلال مباراة سموحة في الأسبوع الأول من بطولة الدوري المصري، والتي استدعت خضوعه لجراحة.

مروان محسن يظهر بقناع وجه أسبانى قبل قمة الأهلي ضد الزمالك



وكشف طبيب الأهلي، البدء فى إجراءات شراء قناع خاص بمروان محسن والاتصال بالشركة الطبية المتخصصة في هذا المجال خلال 48 ساعة للحصول على المقاسات الخاصة باللاعب، على أن يتم إحضاره من إسبانيا في غضون أسبوع.

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وقام مروان محسن خلال الفترة الماضية، بتنفيذ برنامج علاجي بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب الجراحة التي خضع لها، وبدأ الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل بالنادي.

ودخل مهاجم الأهلي في مرحلة متقدمة من البرنامج التأهيلي اشتمل علي التدريب بالكرة ــ بتحفظ ــ على أن يبدأ مرحلة أخرى في طريق العودة للملاعب بعد وصول القناع الطبي والذي سيرتديه خلال التدريبات والمباريات الرسمية.

الأهلي ضد الزمالك السبت المقبل



وتترقب الجماهير المصرية مباراة الأهلي ضد الزمالك مساء السبت المقبل، ضمن الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري المصري الممتاز.