شكرا لقرائتكم إقبال ضعيف على منافذ بيع تذاكر ودية منتخب مصر أمام بوتسوانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تذاكر المباراة الودية تم طرحها للبيع بستاد الأسكندرية ، حيث تحدد الحضور بعشرة آلاف متفرج.
واختتم المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري المدير الفني تدريباته مساء أمس على ملعب المباراة، فيما اتفق إدارة الفريقين الاكتفاء بإجراء 4 تبديلات فقط خلال المباراة
التي تأتي في إطار الإعداد لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.
يستعد منتخب مصر لخوض مباراته الأولى تحت الإدارة الفنية الوطنية بقيادة حسام البدري عندما يلتقي بتسوانا في الثامنة مساء اليوم الاثنين على ملعب برج العرب، في المباراة الودية التي تجمع المنتخبين ضمن تحضيرات الفراعنة لخوض منافسات أمم إفريقيا 2021، في الظهور الأول للفراعنة مع القيادة الفنية الوطنية بعد فترة غياب طويل.
كان شوقي غريب هو آخر مدير فني وطني يتول تدريب المنتخب قبل أن يتم إقالته يوم 20 نوفمبر من عام 2015، أي ما يقارب 4 سنوات عاشها المنتخب تحت القيادة الفنية الأجنبية سواء مع الأرجنتيني هيكتور كوبر أو المكسيكي خافيير أجيري، قبل أن يعود المنتخب الوطني لأحضان القيادة الفنية الوطنية.
ويقود البدري المنتخب في أول مباراة له على القيادة الفنية اليوم الاثنين ، في تحدي جديد له مع الفراعنة، في المباراة التي تعد اختبار متوسط فنيا في ظل تواضع مستوى بتسوانا، وهي المباراة التي ستشهد عودة أكثر من لاعب للمنتخب مثل أحمد فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وحسام حسن، والظهور الأول لبعض الأسماء مثل محمد بسام وحمدي فتحي وعمر السعيد.
أصبحت قائمة المنتخب النهائية خلال فترة توقف شهر أكتوبر على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد عواد – محمد بسام.
خط الدفاع: رجب بكار – أحمد فتحي – محمود علاء – باهر المحمدي – أحمد حجازي - أيمن أشرف – عبدالله جمعة – محمد حمدي.
خط الوسط: طارق حامد – حمدي فتحي – عبدالله السعيد – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – عمر جابر - محمود حسن "تريزيجيه" - محمد النني.
خط الهجوم: حسام حسن – عمر السعيد - أحمد حسن "كوكا".
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