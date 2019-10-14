شكرا لقرائتكم إقبال ضعيف على منافذ بيع تذاكر ودية منتخب مصر أمام بوتسوانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إقبال ضعيف على منافذ بيع تذاكر مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا المقرر لها السابعة مساء اليوم حيث لم ييكن هناك تواجدا لشراء التذاكر التي طرحت في التاسعة من صباح اليوم الأثنين .

تذاكر المباراة الودية تم طرحها للبيع بستاد الأسكندرية ، حيث تحدد الحضور بعشرة آلاف متفرج.

واختتم المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري المدير الفني تدريباته مساء أمس على ملعب المباراة، فيما اتفق إدارة الفريقين الاكتفاء بإجراء 4 تبديلات فقط خلال المباراة

التي تأتي في إطار الإعداد لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.