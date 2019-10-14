شكرا لقرائتكم مشجع أهلاوى يغازل شريف إكرامي بساعة ومج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غازل أحد مشجعي النادي الأهلي من خلال صورة عبر موقع تويتر شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي. وطبع المشجع الاهلاوى صورة حارس العرين الأحمر على ساعة و"مج" وطبع اسم إكرامي على قميصه الخاص. Advertisements وبدوره رد شريف إكرامي على المشجع "شرف ليا" وياجه النادي الأهلي نظيره الزمالك في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام يوم السبت المقبل، حيث يحتل المارد الأحمر صدارة جدول المسابقة بتسع نقاط من ثلاث جولات، فيما يحتل نادي الزمالك المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

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