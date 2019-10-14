طرابزون التركى يضم موهبة مصرية جديدة...

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جدة - عمرو شويل أعلن نادي طرابزون سبور التركي تعاقده رسمياً مع اللاعب المصري فاروق حسين شوكة الملقب بـ" نيمار "، وذلك في صفقة إنتقال حر. ووقع فاروق حسين صانع ألعاب الإسماعيلي السابق على عقود انتقاله لصفوف طرابزون التركي لمدة 3 مواسم بعد انتهاء تعاقده مع فريق جالطه سراي. وعلم "الخليج 365"، أن صفقة إنتقال فاروق حسين لصفوف طرابزون سبور كلفت خزينة النادي التركي نحو 120 ألف دولار. من جانبه، أبدي أسامه زهران وكيل أعمال شوكة سعادته بإتمام الصفقة، موضحاً أن اللاعب المصري فاروق حسين حصد ثمار تألقه مع جالطة سراي بالانتقال لصفوف طرابزون سبور.

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