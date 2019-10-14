مصر تحقق فضية ببطولة العالم للإعاقة الذهنية...

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جدة - عمرو شويل نجح محمد جودة لاعب منتخب السباحة البارالمبى ، فى تحقيق المركز الثانى و الميدالية الفضية فى منافسات 50 متر صدر ، ببطولة العالم لسباحة الإعاقات الذهنية ، و التى تقام باستراليا.
ويقام على هامش البطولة اجتماعات الاتحاد الدولى للإعاقات الذهنية ، وقد غادرت امل مبدى رئيسة الاتحاد المصرى ، يوم 8 أكتوبر لحضور الاجتماعات
ومن المنتظر أن تحقق لبنى مصطفى لاعبة المنتخب الميدالية الذهبية لمصر ، حيث أنها تمتلك رصيدا كبيرا من الميداليات ، فى مختلف البطولات
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