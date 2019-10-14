شكرا لقرائتكم مصر تحقق فضية ببطولة العالم للإعاقة الذهنية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح محمد جودة لاعب منتخب السباحة البارالمبى ، فى تحقيق المركز الثانى و الميدالية الفضية فى منافسات 50 متر صدر ، ببطولة العالم لسباحة الإعاقات الذهنية ، و التى تقام باستراليا.

ويضم منتخب السباحة فى البطولة كل من أحمد عبد المجيد وشروق مدكور مدربين، واللاعبون "مريم طارق، لبني مصطفي، فاطمه الصاوي، محمود عبدالباري، محمد محمد عيد، مؤمن أحمد عبدالرحمن"

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ويقام على هامش البطولة اجتماعات الاتحاد الدولى للإعاقات الذهنية ، وقد غادرت امل مبدى رئيسة الاتحاد المصرى ، يوم 8 أكتوبر لحضور الاجتماعات

ومن المنتظر أن تحقق لبنى مصطفى لاعبة المنتخب الميدالية الذهبية لمصر ، حيث أنها تمتلك رصيدا كبيرا من الميداليات ، فى مختلف البطولات