شكرا لقرائتكم طوارئ فى الأهلي .. فايلر يفرض السرية بمنع الإعلام عن ودية الإعلاميين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تواجد وسائل الإعلام المختلفة فى تغطية لقاء الإعلاميين الودي الذى يقام اليوم فى إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك فى بطولة الدورى .

ويسعي فايلر إلى تنفيذ بعض الجمل الفنية استعدادا للزمالك وأبلغ إدارة النادي بمنع أي جهة إعلامية من حضور اللقاء.

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وتأتى المباراة الودية ضمن استعدادت الأهلى لمواجهة نظيره الزمالك السبت المقبل فى إطار الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز .

ويواجه فريق الأهلى مباراة ودية عصر اليوم، الإثنين، مع الإعلاميين بالتتش، فى إطار استعدادات المارد الأحمر لمباراة الزمالك المرتقبة، ويلعب الأهلى مباراة اليوم دون عدد كبير من اللاعبين لتواجدهم مع المنتخبات الوطنية حيث يغيب 6 لاعبين مع المنتخب الأول، وهم: محمد الشناوى، أحمد فتحى، محمد مجدى قفشة، حسين الشحات وأيمن أشرف وحمدى فتحي وايضا تواجد صلاح محسن ورمضان صبحى مع المنتخب الأوليمبي .