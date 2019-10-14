شكرا لقرائتكم الخطيب فى جنازة حسن مسعود مدير فرع مدينة نصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جنازة حسن مسعود مدير فرع النادي بمدينة نصر، والتي اقيمت ظهر اليوم في مسجد السلام بمدينة نصر. وتوفى حسن مسعود، مدير فرع النادي الأهلى بمدينة نصر صباح اليوم الاثنين، ومنح محمود الخطيب رئيس النادى تعليماته بإشراف النادى على جميع مراسم الدفن والعزاء. Advertisements كما تواجد في صلاة الجنازة كلا من حسن حمدي رئيس النادى السابق ، خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلى ، محمد الدماطي،مهند مجدي، عضوا مجلس الأحمر امير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادى .

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