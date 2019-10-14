شكرا لقرائتكم الخطيب فى جنازة حسن مسعود مدير فرع مدينة نصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما تواجد في صلاة الجنازة كلا من حسن حمدي رئيس النادى السابق ، خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلى ، محمد الدماطي،مهند مجدي، عضوا مجلس الأحمر امير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادى .
كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب فى جنازة حسن مسعود مدير فرع مدينة نصر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.