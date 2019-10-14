شكرا لقرائتكم مصر تواجه بتسوانا بعد ثنائية التصفييات منذ 1825 يوما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ولعبت المباراة يوم 15 اكتوبر من عام 2014 ، اى منذ 1825 يوما، مقسمة إلى 4 سنوات و 11 شهرا و 4 أسابيع ويوم واحد
وفاز الفراعنة بهدفين دون رد أحرزهما عمرو جمال فى الدقيقة 52 ، بينما سجل محمد صلاح ثانى الأهداف بالدقيقة 71
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