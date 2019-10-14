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مصر تواجه بتسوانا بعد ثنائية التصفييات منذ 1825 يوما...

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جدة - عمرو شويل يستضيف منتخب مصر فى السابعة من مساء اليوم نظيره بتسوانا فى إطار المباراة الودية التى تجمع المنتخبين استعدادا لتصفيات بطولة الأمم الأفريقية التى تقام ببرج العرب بالأسكندرية 

 

 

ولعبت المباراة يوم 15 اكتوبر من عام 2014 ، اى منذ 1825 يوما، مقسمة إلى 4 سنوات و 11 شهرا و 4 أسابيع ويوم واحد

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 وفاز الفراعنة بهدفين دون رد أحرزهما عمرو جمال فى الدقيقة  52 ، بينما سجل محمد صلاح ثانى الأهداف بالدقيقة 71

 

ويقود الفراعنة فنيا حسام البدرى خلفا لخافيير أجيرى  و يعاونه كل من ، ومحمد بركات مديرا للمنتخب، وطارق مصطفى وأحمد أيوب "مدرب عام"، وسيد معوض مدربا مساعدا، وأيمن طاهر لحراسة المرمى، وأنيس الشعلانى معدا بدنيا.
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