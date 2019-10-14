شكرا لقرائتكم 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى على موعداً من مواجهة 3 فرق عالمية فى العام الجديد، بعد الجلسات التي عقدها وفد النادي الأهلى المكون من عضوي المجلس خالد مرتجي ومحمد سراج مع ادارات عدد من الأندية الأوربية مؤخراً. وتواجد وفد الأهلي فى أوروبا ، وقاموا بزيارة عدده دول أوروبية منها أسبانيا وإيطاليا، حيث تم الاتفاق مع ريال مدريد على مواجهته ودياً فى السنة الجديدة. كما أتفق مسئولو الأهلى مع عملاقي إيطاليا يوفنتوس وانتر ميلان على التعاون المشترك على مستوى قطاعات الناشئين وكذلك على مستوى فريق الكرة الأول، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة عقد جلسات مع إدارات اليوفنتوس وانتر ميلان لتفعيل التعاون بين الطرفيين، كما سيتم بحث امكانية اقامة مباريات ودية بين الأهلى وتلك الفرق خلال المرحلة المقبلة.

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