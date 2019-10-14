شكرا لقرائتكم تأجيل مباراة الأهلي وطنطا مواليد 99 بكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووفقاً لذلك سيلعب شباب الأهلي مباراة الجولة السابعة أمام إف سي مصر يوم الأحد 20 أكتوبر، قبل أن يواجه طنطا في الجولة السادسة يوم الأربعاء 23 أكتوبر.
مباراة شباب الأهلي أمام طنطا تأتي ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الجمهورية، وبعدما كان مقرراً إقامتها بعد غد الأربعاء 16 أكتوبر الجاري تقرر تأجيلها للأربعاء 23 أكتوبر، بسبب إقامة مباراة في الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس مصر على ملعب طنطا في نفس التوقيت السابق لمباراة الفريقين.
يذكر أن فريق الأهلي 1999 فاز أمس الأحد على الإنتاج الحربي 3/1، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة واحدة.
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