شكرا لقرائتكم بتسوانا تثير أزمة قبل مواجهة منتخب مصر وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو منتخب مصر، تغيير لون "الشورت" فى المباراة الودية التى ستقام مساء اليوم الاثنين على ستاد برج العرب، حيث يرتدى الفراعنة الشورت الأسود بدلا من الأبيض.

جاء ذلك بعدما تمسك مسئولو بتسوانا بالشورت الأبيض فى مباراة اليوم بداعى أنهم لم يصطحبوا سوى طاقم واحد فقط ، لذا قرر مسئولو منتخب مصر تغيير الشورت إلى الأسود بدلا من الأبيض.

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ويستضيف منتخب مصر فى السابعة من مساء اليوم نظيره بتسوانا فى إطار المباراة الودية التى تجمع المنتخبين استعدادا لتصفيات بطولة الأمم الأفريقية التى تقام ببرج العرب بالأسكندرية