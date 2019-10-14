بتسوانا تثير أزمة قبل مواجهة منتخب مصر وديا...

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جدة - عمرو شويل قرر مسئولو منتخب مصر، تغيير لون "الشورت" فى المباراة الودية التى ستقام مساء اليوم الاثنين على ستاد برج العرب، حيث يرتدى الفراعنة الشورت الأسود بدلا من الأبيض.
جاء ذلك بعدما تمسك مسئولو بتسوانا بالشورت الأبيض فى مباراة اليوم بداعى أنهم لم يصطحبوا سوى طاقم واحد فقط ، لذا قرر مسئولو منتخب مصر تغيير الشورت إلى الأسود بدلا من الأبيض.
واختتم المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري المدير الفني تدريباته مساء أمس على ملعب المباراة، فيما اتفق إدارة الفريقين الاكتفاء بإجراء 4 تبديلات فقط خلال المباراة التي تأتي في إطار الإعداد لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.
يستعد منتخب مصر لخوض مباراته الأولى تحت الإدارة الفنية الوطنية بقيادة حسام البدري عندما يلتقي بتسوانا في الثامنة مساء اليوم الاثنين على ملعب برج العرب، في المباراة الودية التي تجمع المنتخبين ضمن تحضيرات الفراعنة لخوض منافسات أمم إفريقيا 2021، في الظهور الأول للفراعنة مع القيادة الفنية الوطنية بعد فترة غياب طويل.
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