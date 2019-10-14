شكرا لقرائتكم فحص طبى لنجم الأهلي بعد انتهاء معسكر المنتخب الأوليمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

واصيب رمضان صبحي خلال مشاركته مع المنتخب الأوليمبي فى مواجهة جنوب افريقيا الودية، ليغادر اللاعب المباراة على أثرها، وأجرى مسئولو الأهلي اتصالًا هاتفيًا بالجهاز الطبى لمنتخب مصر، من أجل الاطمئنان على رمضان صبحى.

فيما حرص الجهاز الطبى لمنتخب مصر على طمأنئة مسئولى الأهلى، حيث أكدوا خلال الاتصال بأن خروج رمضان كان نتيجة شعوره بإجهاد فقط لذلك فضل الجهاز الفنى إخراجه من اللقاء، ومن المقرر أن يخضع رمضان صبحي لفحص طبي فى الأهلي قبل مواجهة الزمالك المقرر اقامتها يوم السبت المقبل فى قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز.