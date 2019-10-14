شكرا لقرائتكم قفزة جديدة لـ فايلر بتصنيف مدربي العالم وتقدم ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قفزة جديدة في التصنيف الاسبوعي الصادر اليوم من موقع clubworldranking العالمي.

وارتقى فايلر "5 مراكز" في التصنيف ليحتل المركز الـ 624 بدلاً من المركز الـ 629 بين مدربي أندية العالم.

وكان فايلر ارتقى 127 مركزاً "دفعة واحدة" في تصنيف مدربي العالم الصادر الاسبوع الماضي بعدما قاد الاهلي لتحقيق الفوز الثالث على التوالي بمسابقة الدوري العام هذا الموسم على حساب أسوان بنتيجة 5 – 1 في المباراة التي جمعتهما بملعب "أسوان"، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وتواجد المدرب السويسري في ترتيب متأخر لإنقطاعه عن العمل لفترة ليست بالقصيرة قبل أن يتولى تدريب الاهلي.

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وتقدم الصربي "ميتشو" المدير الفني لنادي الزمالك "مركزين" في التصنيف، ليحتل المركز الـ 197 عالمياً بدلاً من المركز الـ 199 التي احتله في تصنيف الاسبوع الماضي.

ويلتقي الاهلي مع الزمالك السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام.

وحافظ ارنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني على صدارة قائمة مدربي العالم في التصنيف، يليه يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، ومارسيلو جاياردو مدرب ريفربليت الارجنتيني، وبيب جوراديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الانجليزي.

في ذات الصدد، حافظ عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب على صدارة قائمة المدربين المصريين في التصنيف بعدما حافظ على المركز الـ 194 عالمياً، فيما تقدم طارق العشري المدير الفني لنادي حرس الحدود مركزاً واحداً ليحتل المركز الـ 259 عالمياً.