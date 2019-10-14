شكرا لقرائتكم استطلاع رأى.. 93 % من قراء الخليج 365 يتابعون تريزيجيه كأكثر محترف بعد محمد صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد 93 % من قراء الخليج 365 عن متابعته للمحترف المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي كأكثر محترف متابعة بعد الدولي المصري محمد صلاح.





وفى باقى الاستطلاع جاءت نسب باقى المحترفين هزيلة وضعيفة جدا للغاية حيث أكد 4 % على متابعتهم للمصرى أحمد حجازى لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ومن بعده محمد الننى لاعب نادى بشكتاش التركي بنسبة 2 %.

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فيما احتل كل من أحمد المحمدى لاعب أستون فيلا الإنجليزي ، ومواطنه عمرو وردة المحترف في صفوف نادي لاريسا اليوناني بنفس المركز وبذات النسبة 1 %، فيما لم يتابع أي مشاهد من ضمن الاستطلاع أحمد حسن كوكا الذى حل أخيرا بنسبة 0 %.