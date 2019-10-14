أول رد فعل من مرتضى منصور بعد الحديث عن هروب فرجاني ساسي

الموجز
أبدى رئيس نادي الزمالك اندهاشه من ادعاء البعض هروب فرجاني ساسي لاعب فريق كرة القدم، وعدم وصوله إلى القاهرة اليوم، وفق المقرر، بعد انقضاء فترة استدعائه لتمثيل منتخب بلاده مؤخرا، مؤكدا أن الأمر ليس له أي أساس من الصحة، والأمر كذب وافتراء، على حد قوله.
وقال رئيس بطل كأس مصر في تصريحات تليفزيونية: "الفترة الأخيرة الشائعات طاردت فريق الزمالك والبعض يخطط لتدمير استقرار الفريق، وننتظر وصول فرجاني ساسي اليوم الإثنين في طائرة الثالثة عصرا، نحن رفضنا مبدأ بيع اللاعب لأنه أحد الركائز الأساسية بصفوف الفريق".
ومثل ساسي منتخب تونس في مباراة ودية أمام المنتخب الكاميروني، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.
وتحيط بنادي الزمالك في الفترة الأخيرة العيديد من المشاكل مع بعض اللاعبين بداية من حارس المرمي المصاب محمود جنش، وطارق حامد نجم الفريق، بالإضافة إلى أزمة محمود عبد المنعم كهربا.
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