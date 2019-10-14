السولية يشارك في مران اليوم مع الأهلي ويستعد للقاء القمة

خاض عمرو السولية تدريبات الكرة التي أقيمت أمس على ملعب التتش، بعد أن أعلن خالد محمود طبيب الأهلي، أنه أصبح جاهزاً طبياً وبدنيا، وانه تم شفاؤه كليا من الإصابة التي لحقت به، ولذا شارك في مران الفريق كاملا، ، وهذا ما يؤكد أن اللاعب تعافى كليا من الإصابة، حيث انه من المقرر ان يلتقي الفريق الأحمر عصر اليوم بودية أمام الإعلاميين على ملعب التتش.

يريد رينيه فايلر المدير الفني للفريق من اللقاءات الودية الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين قبل استئناف مسابقة الدوري العام والاستعداد للقاء الزمالك المقرر يوم 19 من الشهر الحالي، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من المسابقة.

يذكر ان السولية قد تعرض لجزع في الرباط الخارجي للكاحل في مباراة أسوان الأخيرة قبل توقف مسابقة الدوري العام، ولذا يسعي الجهاز الفني لتجربة اللاعبين وخاصة العائدين من الإصابة.