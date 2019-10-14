فايلر يحقق قفزة جديدة في تصنيف مدربي العالم

استطاع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، من تحيق قفزة جديدة فى التصنيف الأسبوعي لمدربي أندية العالم والصادر اليوم من موقع clubworldranking العالمي.

حيث استطاع فايلر من التقدم بـ “5 مراكز” بالتصنيف، وبذلك أصبح يحتل المركز الـ 624 بدلاً من المركز الـ 629 بين مدربي العالم، فيما يأتي في الصدارة أرنستو فالفيردى، المدير الفني لنادى برشلونة الإسباني، والذي ظل محافظا عليها، ويليه المدرب الفني لنادي ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب، ومارسيلو جاياردو مدرب ريفربليت الأرجنتيني، وبيب جوراديولا المدير الفني لنادى مانشستر سيتي الإنجليزي.

فيما جاء “ميتشو” المدير الفني لنادي الزمالك بالمركز 197 عالمياً ليتقدم مركزين عن تصنيف الأسبوع الماضي والذي كان يحتل به المركز الـ 199