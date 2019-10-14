سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى على موعد من مواجهة 3 فرق عالمية فى العام الجديد، بعد الجلسات التي عقدها وفد النادي الأهلى المكون من عضوى المجلس خالد مرتجى ومحمد سراج مع إدارات عدد من الأندية الأوروبية مؤخراً. وتواجد وفد الأهلي فى أوروبا وزار عدة دول منها إسبانيا وإيطاليا، وتم الاتفاق على مواجهة ريال مدريد ودياً فى السنة الجديدة. لمعرفة الـ 3 مواجهات عالمية التى تنتظر الأهلى فى العام الجديد عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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