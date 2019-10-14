شكرا لقرائتكم خبر عن مشجع يطبع صورة شريف إكرامى على ساعة وحارس الأهلي يرد: "شرف ليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحد مشجعى النادي الأهلي صورة على تويتر أظهرت حبه لشريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، طبع خلالها صورة حارس الأهلى على ساعة و"مج" وطبع اسم إكرامي على قميصه الخاص.

ورد شريف إكرامي على المشجع قائلا، "شرف ليا".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الزمالك في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام السبت المقبل، حيث يحتل المارد الأحمر صدارة جدول المسابقة بتسع نقاط من ثلاث جولات، فيما يحتل نادي الزمالك المركز الرابع برصيد 7 نقاط.