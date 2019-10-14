شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة شباب الأهلي وطنطا فى دورى 99 بسبب كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر تأجيل مباراة فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 99 أمام فريق طنطا بدورى الجمهورية، والتى كان مقرراً لها بعد غد الأربعاء، لمدة أسبوع واحد، بسبب مسابقة كأس مصر.

مباراة شباب الأهلي أمام طنطا تأتي ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الجمهورية، وبعدما كان مقرراً إقامتها بعد غد الأربعاء تقرر تأجيلها للأربعاء 23 أكتوبر، بسبب إقامة مباراة فى الدور التمهيدى الأول لمسابقة كأس مصر على ملعب طنطا فى نفس التوقيت السابق لمباراة الفريقين.

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ووفقاً لذلك سيلعب شباب الأهلي مباراة الجولة السابعة أمام إف سى مصر يوم الأحد 20 أكتوبر، قبل أن يواجه طنطا في الجولة السادسة الأربعاء 23 أكتوبر.

يذكر أن فريق الأهلي 1999 فاز أمس الأحد على الإنتاج الحربى 3/1، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل فى مباراة واحدة.