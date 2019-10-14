شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب وحسن حمدى يشيعان جنازة حسن مسعود مدير فرع أهلى مدينة نصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تشييع جنازة حسن مسعود مدير فرع النادي بمدينة نصر، والتى أقيمت ظهر اليوم بمسجد السلام بمدينة نصر.

كما حضر صلاة الجنازة كل من حسن حمدى رئيس النادى السابق، خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى، محمد الدماطى، مهند مجدى، عضوا مجلس الأحمر، وأمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادى.

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وتوفى حسن مسعود، مدير فرع النادي الأهلى بمدينة نصر صباح اليوم الاثنين، ومنح محمود الخطيب رئيس النادى تعليماته بإشراف النادى على جميع مراسم الدفن والعزاء.



الخطيب



جنازة حسن مسعود (1)