شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يرتدى قناع الوجه قبل العودة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد محمود، طبيب الأهلى، أن حالة مروان محسن مهاجم الفريق فى تحسن مستمر، بعد تنفيذ البرنامج العلاجى والتأهيلى للتخلص من الإصابة التى تعرض لها فى الوجه خلال مباراة سموحة فى الأسبوع الأول من بطولة الدوري، واستدعت خضوعه للجراحة.

وقال طبيب الفريق، إن النادى سيبدأ إجراءات شراء القناع الخاص بمروان محسن والاتصال بالشركة الطبية المتخصصة فى هذا المجال خلال 48 ساعة للحصول على المقاسات الخاصة به، على أن يتم إحضاره من إسبانيا فى غضون أسبوع.

ونفذ مروان محسن، خلال الفترة الماضية، برنامجاً علاجياً بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها عقب الجراحة، وبدأ الجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائى التأهيل بالنادى.

ودخل مهاجم الأهلى فى مرحلة متقدمة من البرنامج التأهيلى اشتمل على التدريب بالكرة ــ بتحفظ ــ على أن يبدأ مرحلة أخرى فى طريق العودة للملاعب بعد وصول القناع الطبى والذى سيرتديه خلال التدريبات والمباريات الرسمية.