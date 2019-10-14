شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جودة يحقق فضية بطولة العالم لسباحة الإعاقات الذهنية بأستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق محمد جودة، لاعب منتخب السباحة البارالمبى، المركز الثانى والميدالية الفضية فى منافسات 50 متر صدر ببطولة العالم لسباحة الإعاقات الذهنية والتى تقام بأستراليا.

ويضم منتخب السباحة فى البطولة كلا من أحمد عبد المجيد وشروق مدكور مدربين، واللاعبون "مريم طارق، لبني مصطفي، فاطمة الصاوى، محمود عبدالبارى، محمد محمد عيد، ومؤمن أحمد عبدالرحمن".

ويقام على هامش البطولة اجتماعات الاتحاد الدولى للإعاقات الذهنية، وغادرت أمل مبدى رئيسة الاتحاد المصرى يوم 8 أكتوبر لحضور الاجتماعات.

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ومن المنتظر أن تحقق لبنى مصطفى لاعبة المنتخب الميدالية الذهبية لمصر حيث تمتلك رصيدا كبيرا من الميداليات ، فى مختلف البطولات.