شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جودة يحقق فضية بطولة العالم لسباحة الإعاقات الذهنية بأستراليا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق محمد جودة، لاعب منتخب السباحة البارالمبى، المركز الثانى والميدالية الفضية فى منافسات 50 متر صدر ببطولة العالم لسباحة الإعاقات الذهنية والتى تقام بأستراليا.
ويضم منتخب السباحة فى البطولة كلا من أحمد عبد المجيد وشروق مدكور مدربين، واللاعبون "مريم طارق، لبني مصطفي، فاطمة الصاوى، محمود عبدالبارى، محمد محمد عيد، ومؤمن أحمد عبدالرحمن".
ويقام على هامش البطولة اجتماعات الاتحاد الدولى للإعاقات الذهنية، وغادرت أمل مبدى رئيسة الاتحاد المصرى يوم 8 أكتوبر لحضور الاجتماعات.
ومن المنتظر أن تحقق لبنى مصطفى لاعبة المنتخب الميدالية الذهبية لمصر حيث تمتلك رصيدا كبيرا من الميداليات ، فى مختلف البطولات.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد جودة يحقق فضية بطولة العالم لسباحة الإعاقات الذهنية بأستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.