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الأهلى ينعى والدة علاء عبد الصادق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والدة علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة الأسبق عبر الموقع الرسمي للقلعة الحمراء.

وتوفيت والدة علاء عبد الصادق، نجم الأهلي والمنتخب الوطنى سابقًا، ومدير قطاع الكرة السابق بالأهلي في الساعات الأولى من صباح اليوم، ومن المقرر أن يقام عزاء الفقيدة في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين غدًا الثلاثاء.

وتم تشييع جنازة والدة علاء عبد الصادق بعد صلاة الظهر، اليوم الاثنين، من مسجد مصطفي محمود بالمهندسين.

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ويعد علاء عبد الصادق واحدا من أهم اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية، وتقلد بعد اعتزاله العديد من المناصب المهمة، أبرزها مدير قطاع الكرة بالأهلى وعضو لجنة الكرة الحمراء.

 

 

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