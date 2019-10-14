شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. تقدم الأهلى والزمالك فى تصنيف أندية العالم قبل قمة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويلتقي الأهلي مع الزمالك السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام.

على صعيد متصل، لم تشهد قائمة الخمسة الاوائل أية تغييرات، حيث حافظ برشلونة الاسباني على صدارة التصنيف يليه ليفربول الانجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، ثم ريفربليت الارجنتيني، ومانشستر سيتي الانجليزي، وفالنسيا الاسباني.

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