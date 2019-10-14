تقارير تونسية: مدرب النجم يرفض التفريط في كوليبالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

رفض رفيق المحمدي مدرب النجم الساحلي التفريط في خدمات الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الفريق التونسي والهارب من صفوف الأهلي المصري في 2017.

وقالت صحيفة الشروق التونسية: "طلب المحمدي من إدارة النادي حل أزمة اللاعب على وجه السرعة حتى يتم تأهيله في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لإلحاقه بالقائمة الأفريقية بعد أن ترسّخ الاعتقاد في أذهان الجميع بأن كوليبالي يمثل الحل الأمثل لأزمة الفريق الهجومية".

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وأضافت "الشروق": "في اتصال بمدرب النجم أكد رفضه التفريط في كوليبالي مطالبًا إدارة النادي بالتدخل لحل أزمة اللاعب".

كوليبالي (24 عامًا) سبق له اللعب في صفوف الأهلي في عام 2017 قبل أن يهرب من النادي بعد أشهر متجهًا لفريق بارتيك الإسكتلندي ومنه الانضمام لصفوف النجم الساحلي خلال الموسم الحالي.

جدير بالذكر أن النجم الساحلي يتواجد في المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا رفقة الأهلي المصري، الهلال السوداني وبلاتينوم بطل زيمبابوي.