"قناع إسباني وجاهزية وفحص".. طبيب الأهلي يكشف موقف مروان والسولية ونيدفيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي على جاهزية عمرو السولية، لاعب وسط الفريق للمشاركة في مباراة الزمالك المقبلة بالدوري.

ويستعد الأهلي لملاقاة الزمالك بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري يوم 19 أكتوبر الجاري.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات رسمية اليوم الاثنين "السولية جاهز طبيا لمباراة القمة".

وتابع "السولية شارك في التدريبات الأخيرة بشكل كامل سواء الجزء البدني أو تدريبات الكرة، وهذا يعني تعافيه من الإصابة التي عانى منها مؤخرا".

وتعرض السولية لجزع في الرباط الخارجي للكاحل خلال مشاركته في مباراة أسوان الأخيرة بمسابقة الدوري.

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مروان محسن

وواصل طبيب الأهلي حديثه قائلا " حالة مروان محسن في تحسن مستمر بعد تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في الوجه".

واستمر " النادي سيبدأ إجراءات شراء القناع الخاص به والاتصال بالشركة الطبية المتخصصة في هذا المجال، على أن يتم إحضاره من إسبانيا في غضون أسبوع".

ووفقا للموقع الرسمي للأهلي، فإن مروان محسن في مرحلة متقدمة من البرنامج التأهيلي اشتمل علي التدريب بالكرة "بتحفظ" على أن يبدأ مرحلة أخرى في طريق العودة للملاعب بعد وصول القناع الطبي.

كريم نيدفيد

ويخضع كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق لفحص طبي اليوم الإثنين على هامش مباراة الفريق الودية أمام الإعلاميين استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

ويستهدف طبيب الأهلي التعرف على مدى تحسن حالة نيدفيد بعد قيامه بالجري حول الملعب للمرة الأولى منذ خضوعه لجراحة غضروف الركبة في ألمانيا.