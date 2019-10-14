صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا في "بريميرليج" خلال آخر 10 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

مع اقتراب عام 2019 من نهايته، أجرت صحيفة ميرور تقريرًا عن أفضل 50 لاعبًا في الدوري الإنجليزي خلال العقد الأخير (2010/2019).

وشهدت القائمة تواجد المصري محمد صلاح رفقة العديد من اللاعبين المميزين في بطولة بريميرليج أمثال سيرجيو أجويرو، سيزار أزبليكويتا، ساديو ماني، روبيرت فيرمينو، فيرناندينيو، كيفين دي بروين، ديفيد دي خيا، برناردو سيلفا وغيرهم.

وقالت ميرور: "من تاريخ تتويج سيرجيو أجويرو بالبطولة في اللحظات الأخيرة إلى معجزة ليستر وأرقام مانشستر سيتي القياسية، مرت 10 سنوات حافلة بالأحداث في بطولة الدوري الإنجليزي".

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ووضعت ميرور بعض الاعتبارات خلال التقرير الخاص بها، أهمها أن مدة فترة تواجد اللاعب في الدوري الإنجليزي ستجعله أكثر تأثيرًا مع ناديه، أما اللاعبين الذين انضموا لبريميرليج منذ أقل من عامين لم يتم وضعهم في الاعتبار.

اعتماد النجاح تم بناء على الحصول على الألقاب سواء على المستوى الجماعي بالتتويج ببطولة الدوري، أو الألقاب الفردية الخاصة باللاعب مثل جائزة القفاز الذهبي (كحارس مرمى) أو الحذاء الذهبي (كلاعب).

قائمة ميرور ضمت رباعي ليفربول محمد صلاح، ساديو ماني، روبيرت فيرمينو وفيرجيل فان دايك، كما تواجد أكثر من لاعب اعتزل اللعب أمثال فرانك لامبارد، ديديه دروجبا، بيتر تشيك، جون تيري وروبن فان بيرسي.

وجاء صلاح جاء في المرتبة السادسة عشر، وتم حساب مواسمه التي قضاها في صفوف تشيلسي، وقالت ميرور عن الفرعون المصري: "لم يسجل أي لاعب في تاريخ مباريات الدوري الإنجليزي المكونة من 38 جولة أهدافًا أكثر من صلاح الذي سجل في أول مواسمه رفقة ليفربول (32 هدفًا) ليحصل على جائزة الجولدن بوت (الحذاء الذهبي) كهداف تاريخي للبطولة.