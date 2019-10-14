"الظهور الأول للمنتخب مع البدري".. خريطة القنوات الناقلة لمباراة مصر وبتسوانا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: يظهر المنتخب المصري بثوبه الجديد للمرة الأولى تحت قيادة مديره الفني حسام البدري مساء اليوم الإثنين أمام بتسوانا. ويلعب منتخب مصر مباراته الأولى مع البدري وجهازه المعاون في السابعة مساء اليوم الإثنين بملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية. Advertisements ومن المقرر أن يتم نقل المباراة تلفزيونيا عبر "اون سبورت" وقناة "تايم سبورت" التردد الأرضي. ويقود الإعلامي أحمد شوبير الاستوديو التحليلي بقناة "أون سبورت" ومعه طاقم التحليل المكون من طه إسماعيل وحازم إمام وعبدالظاهر السقا، ويعلق على المباراة حاتم بطيشة. ويتولى الإعلامي تامر صقر قيادة الاستوديو التحليلي للمباراة بقناة "تايم سبورت" التردد الأرضي، ومعه طاقم تحليل مكون من حماده صدقي ووليد صلاح الدين ومحمد أبوالعلا، وطارق الأدور معلقا.

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