تقارير إيطالية: ميلان يحدد قيمة التعاقد مع النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قالت تقارير إيطالية إن تعاقد ايه سي ميلان مع المصري محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي والمعار إلى صفوف بشكتاش التركي سيكلف خيزنة الروسونيري ما يقرب من 15 مليون يورو.
وبحسب ما ذكرته صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت فإن ميلان يرغب في ضم النني ليصبح بديلًا لفرانك كيسييه لاعب الفريق الإيطالي الذي قد يرحل إلى صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأكدت الصحيفة الإيطالية أن النني أبدى رغبته في الانتقال إلى فريق آخر خلال فترة الميركاتو الشتوي، مشيرة إلى أن تعاقد ميلان مع اللاعب المصري سيكلف خزينة النادي الإيطالي ما يقرب من 15 مليون يورو.
وكان محمد النني قد انضم إلى صفوف بشكتاش التركي معارًا من آرسنال لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
جدير بالذكر أن النني يتواجد حاليًا ضمن معسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لخوض مباراة ودية مساء اليوم الاثنين أمام بتسوانا.
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