"لم نخذل الجماهير".. حارس يد الزمالك يتحدث لمصراوي عن العودة المثيرة أمام سبورتينج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- جهاد عرابي:

واصل فريق الزمالك لكرة اليد، سيطرته على البطولة الأفريقية للأندية، بعدما توج باللقب الـ12 في تاريخه، لينفرد بالمركز الأول لكونه الأكثر تتويجا بالبطولة.

وحقق الزمالك اللقب الـ12، والثالث على التوالي للبطولة الأفريقية للأندية بعد عودة مثيرة أمام سبورتينج الذي تأهل للنهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وأكد محمد علي، حارس مرمى الزمالك أبرز نجوم المباراة النهائية لـ"يلا كورة" أن لولا حالة اللاعبين لتم حسم المباراة بصورة أسهل.

وقال علي في حواره لـ"الخليج 365" "كان هناك انخفاض في مستوى عدد من اللاعبين، لم نكن في حالتنا الطبيعية، لو كان الفريق في مستواه الطبيعي لحسمنا المباراة بشكل أسهل".

وواصل "بالطبع الخبرات كان لها عامل مؤثر في تتويج الزمالك، لاعبو سبورتينج كانوا يحتفلون في الوقت المستقطع الأخير للإضافي الثاني، لكن طالما هناك وقت لا نفكر إلا في الفوز".

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وأكمل "الفريق يمتلك 11 لاعبا مميزا، ومجلس الإدارة قام بدعم الفريق بلاعبين مميزين منهم حسن قداح هداف مونديال الناشئين، كما قلت، لو كنا جميعا في مستوانا، لحسمت المباراة بشكل أسهل".

واستمر "سبورتينج لعب النهائي الأول في تاريخه، لم يكن يلعب تحت أي ضغوطات لهذا كانت المباراة صعبة أيضا، نحن لم يكن لدينا بديل عن الفوز، لو كنا نواجه الأهلي لكان الأمر أسهل لهذا السبب".

وأوضح "لو كان النهائي أمام الأهلي، لكانت كل الاحتمالات واردة وبالتالي لم نكن نلعب تحت هذا الضغط، لكن سبورتينج كان يلعب دون أي ضغوط عكس الزمالك".

وأشاد حارس الزمالك، بزميله يحيى الدرع لاعب الفريق وأكد على أهميته للفريق، مشيرا الى دور حماده الروبي مدرب الحراس معه وكيف أعطاه الثقة في الأوقات الصعبة من المباراة.

وشدد "تعلمنا من الأجيال السابقة تحمل المسؤولية في الأوقات الصعبة، وحصلنا على جزء كبير من المستحقات قبل السفر، لكن هذا لا يشغلنا على الإطلاق، المستحقات لا تعنينا مهما تأخرت".

واختتم "جماهير الزمالك دائما تثق في فريق اليد، نعلم أن الثقة قد تكون اهتزت خلال المباراة، لكن في النهاية لم نخذل جماهيرنا الكبيرة".