بالمواعيد والقنوات.. ودية مصر وبتسوانا.. ومواجهات لفرنسا وإنجلترا والبرتغال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يستضيف ملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية مباراة منتخب مصر ونظيره البتسواني الودية، في ظهور أول للمنتخب بقيادة المدير الفني حسام البدري وجهازه المعاون.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الساعة السابعة، مساء اليوم الاثنين وتبث عبر قناة "أون سبورت".

Advertisements

تصفيات يورو 2020

وعلى جانب آخر، تستأنف مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 اليوم الاثنين.

ففي الساعة التاسعة إلا الربع، مساء اليوم الاثنين، وأبزرها فرنسا وتركيا عبر "بي إن سبورتس 1"، أوكرانيا والبرتغال "بي إن سبورتس 3"، وبلغاريا وإنجلترا "بي إن سبورتس 2".